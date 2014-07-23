СНБО: террористы заминировали здания в жилом квартале Луганска

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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"С целью подрыва экономики восточных регионов Украины и по указанию России, диверсанты целенаправленно уничтожают и повреждают объекты инфраструктуры Луганской области", - заявил он.

"В частности, террористы заминировали здания в жилом квартале "Степной" Луганска, а также уничтожают посевы в районе поселка Хрящеватое Краснодонского района, где на данное время сожжено уже более 200 га злаковых культур", - сказал Андрей Лысенко.