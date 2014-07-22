Ночью в Донецке гремели взрывы и выстрелы

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Донецкого горсовета.

«К сожаленью, до сих пор остаются без электроснабжения жители Киевского и Куйбышевского районов. В результате вчерашних боевых действий обесточены 28 трансформаторных подстанций. И в этой непростой ситуации энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы электричество как можно быстрее было восстановлено», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что по состоянию на 9.00 в Донецке неспокойно, жители вновь сообщают о звуках периодических выстрелов и взрывов со стороны аэропорта и поселка ш/у «Октябрьский рудник».

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Несмотря на это, на автомагистрали вышел общественный транспорт: 85 трамваев, 112 троллейбусов, 60 автобусов в режиме «обычный» и 642 маршрутных такси различной вместимости. Сегодня на линиях работают троллейбусы маршрута № 2 «ДМЗ – ж/д вокзал» по улице Артема и трамваи маршрута № 1 «ДМЗ – ж/д вокзал». Не ходит транспорт по городским маршрутам № 5 «Ж/д вокзал» – аэропорт» и № 7 «Ж/д вокзал» – ул. Софийская – АВ Западный». Автовокзал «Западный» остается закрытым. Железнодорожный вокзал возобновил свою работу.