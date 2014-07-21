Из-за боевых действий канал "Северский Донец – Донбасс" снова прекратил работу
10:41, 21 июля 2014Общество
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В результате боевых действий в районе Горловки повреждены три трубопровода канала "Северский Донец-Донбасс".
Канал "Северский Донец-Донбасс" снова не работает / wikipedia.org
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Ворошиловского райсполкома Иван Приходько.
По словам Приходько, из-за повреждений трубопровода работа канала прекращена. Между тем, накопить запас воды в водохранилищах также не удалось.
Как сообщал УНИАН, 18 июля, заполнение канала "Северский Донец - Донбасс" было завершено до уровня города Волноваха.
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