Украинский фильм "Племя" продолжает собирать награды на международных фестивалях

Как передает РИА Новости, нынешний кинофестиваль был посвящен памяти выдающегося украинского режиссера Сергея Параджанова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Киноленты по традиции были представлены на конкурс в четырех основных номинациях: «Игровое кино», «Документальное кино», «Армянская панорама» и «Абрикосовая косточка». В конкурсную программу игровых фильмов вошло в общей сложности 12 картин.

Главный герой киноленты-победителя - Сергей, попадает в специализированный интернат для людей с нарушениями слуха, где существует уголовная организация - «Племя». Он пытается занять свое место в иерархии школы и участвует в нескольких ограблениях.

«Серебряный абрикос» в той же номинации достался фильму «Свидание вслепую» грузинского режиссера Левана Кагуашвили.

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В качестве лучшего документального фильма первый приз получила лента «Каменная река» итальянского режиссера Джованни Донфранческо, а второй приз - картина «Эффект домино» польских режиссеров Эльвиры Невери и Петра Россоловского.

Спецприза «Абрикосовая косточка» удостоился фильм «Красный Халк» греческого режиссера Асмины Проедру.

Конкурс ФИПРЕССИ (Международной федерации кинокритиков) в этом году выделил лидера конкурсной программы фестиваля картину «Племя».

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Ранее, 21 мая, состоялась мировая премьера фильма «Племя» на Каннском кинофестивале, где фильм получил три из четырех наград "Недели критики".

Позже, 1 июля, фильм взял Гран-при международного фестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского.