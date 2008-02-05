На метро «Университет» из-под поезда вытянули человека

В данное время движение поездов на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена возобновлено.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Надежда ШУМАК. По ее словам, временная вынужденная остановка произошла из-за падения человека под поезд. Пострадавший жив.

В то же время она не уточнила, на какой период было приостановлено движение поездов метро, ссылаясь на то, что пока нет точной информации.

По ее словам, киевляне уже могут пользоваться этой веткой метро.

«На метро «Университет» человек попал под поезд. Его вытянули. Он жив», - сообщила Н.Шумак.

Других подробностей она не сообщила, отметив, что сейчас уточняется информация и причины инцидента.