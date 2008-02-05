Киевский метрополитен просит Черновецкого повысить тарифы на рекламу
Руководство опровергает слухи о сверхдоходах
Пересмотреть тарифы на рекламу - с таким предложением обратился в Киевсовет столичный метрополитен. Начальство киевской подземки опровергает слухи об огромных прибылях от рекламы.
От размещения объявлений и вывесок поступает 6-7 миллионов гривен на год. Ежемесячные затраты на подземку - 60 миллионов.
Рекламные кампании, платят 15-25 гривен аренды за квадратный метр. Это в десять раз меньше реальной стоимости, подсчитали метрополитеновцы.
Петр Мирошников, начальник КП «Киевский метрополитен» отмечает: «На рынке это стоит, по нашим оценкам - это оценки экспертов - от 100 грн до 500 грн. Рекламная компания 30% должна отдать нам, 30% - налоги заплатить. И 40 % должна оставит себе на покрытие собственных затрат». ICTV