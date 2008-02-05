У Черновецкого назвали, где будут сносить «хрущевки» в первую очередь

08:11, 05 февраля 2008
Общество
1231

Предпроектная документация готова

Киевская власть назвала десять кварталов, где будут сносить «хрущовки» в первую очередь .

 

Уже этим летом объявят тендер на их реконструкцию и застройку.

Как пишет «Деловая столица», в перечне такие микрорайоны: Нивки, Печерск, Святошино, Сырец, Дарница, Оболонь и Воскресенка.

Предпроектная документация готова, экономические расчеты – тоже. Также уже известно, сколько жилья будет построено и сколько семей нужно отселить.

ICTV  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter