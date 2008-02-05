У Черновецкого назвали, где будут сносить «хрущевки» в первую очередь
08:11, 05 февраля 2008Общество
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Предпроектная документация готова
Киевская власть назвала десять кварталов, где будут сносить «хрущовки» в первую очередь .
Уже этим летом объявят тендер на их реконструкцию и застройку.
Как пишет «Деловая столица», в перечне такие микрорайоны: Нивки, Печерск, Святошино, Сырец, Дарница, Оболонь и Воскресенка.
Предпроектная документация готова, экономические расчеты – тоже. Также уже известно, сколько жилья будет построено и сколько семей нужно отселить.
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