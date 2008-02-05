Ющенко встретился с главой исполнительного совета агентства «Сохнут»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем исполнительного совета Еврейского агентства «Сохнут» Зеевом БЕЛЬСКИМ актуальные вопросы, связанные с жизнью еврейской общины в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, в этом контексте глава государства отметил продолжающуюся в Украине работу, в частности, по сооружению в Одессе памятника Зееву (Владимиру) Жаботинскому и открытию в Запорожье мемориальной доски А.Шапиро, созданию в Украине музеев и экспозиций, посвященных выдающимся израильским деятелям, передаче государством иудейским религиозным общинам Украины культовых сооружений и свитков Торы, проведению в 2008 году в Украине мероприятий к 150-летию со дня рождения Шолом-Алейхема.

Отдельное внимание Президент уделил вопросам реализации украинско-израильской инициативы «Диалог правды во имя будущего», которой было положено начало главой государства в ходе государственного визита в Израиль в ноябре прошлого года совместно с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ.

Глава государства выразил надежду на поддержку Государством Израиль украинской стороны в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Во встрече также приняли участие генеральный директор Министерства иностранных дел Государства Израиль А.АБРАМОВИЧ и посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.