В Днепропетровской области ВНО во время дополнительной сессии сдали почти 2,5 тысяч абитуриентов

Об этом УНИАН сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации.

На протяжении дополнительной сессии ВНО абитуриенты сдавали 11 предметов. Самыми массовыми стали тестирования по математике, истории Украины, украинскому языку и литературе. В дни сдачи этих дисциплин в Днепропетровской области работало больше всего пунктов тестирования. В частности, на период экзамена по украинскому языку и литературе действовали 26 таких пунктов. В то же время меньше всего было открыто пунктов тестирования - только два - во время сдачи русского языка и литературы. Выполнять тестовые задания по этим предметам пришли 99 поступающих.Читайте такжеВступительная кампания в ВУЗы Донбасса продлится до начала октября

По информации департамента, более 60% абитуриентов из Крыма, Донецкой и Луганской областей выразили желание сдавать выбранные дисциплины ВНО на русском языке.

Как сообщал УНИАН, во время сдачи дополнительной сессии ВНО в Днепропетровской области абитуриентов из других областей обеспечили бесплатными местами в общежитиях местных вузов, доступом к библиотекам и Интернет-ресурсам. На протяжении двух недель дополнительной сессии в общежитиях высших учебных заведений проживало более 800 абитуриентов.