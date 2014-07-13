Минюст: Террористы сегодня собирались вывезти в РФ детей-сирот
В украинском министерстве отмечают, что попытка похищения детей-сирот и их возможное перемещение на территорию РФ является грубым нарушением норм международного права.
Сегодня боевики собирались вывезти в Россию детей-сирот из Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
"Так, руководителей Донецкого, Марьинского и Амвросиевского интернатов сегодня террористы уведомили о том, что 13 июля в 8:30 дети будут отправлены в РФ без документов", - отмечают в ведомстве.
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Отмечается, что согласие на вывоз детей-сирот данных учреждений за пределы Украины, подписанное законными представителями и заверенное нотариально террористам не выдали.
В украинском министерстве отметили, что очередная попытка похищения детей-сирот и их возможное перемещение на территорию РФ является грубым нарушением норм международного права, которое уже было признано решением Европейского суда по правам человека по делу Украина против России (II).