В Донецке неизвестные похитили с предприятия тысячу матрасов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Куйбышевском районе г. Донецка неизвестные из текстильного предприятия открыто похитили матрасы в количестве 1 тысячи штук, убытки составляют 140 тыс. гривен.

Читайте такжеВ Донецкой области вооруженные люди за сутки угнали 7 автомобилей - милицияПо данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Также в милиции сообщили, что в Пролетарском районе с медицинского склада неизвестные похитили медприборы и инструменты. По данному факту также открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

В милиции заверили, что по каждому факту проводится соответствующее расследование.