Приднепровская ТЭС, которая принадлежит ДТЭК, получила экологическую "черную метку"

Экологическая общественность Днепропетровщины обратилась с инициативой к областной власти - прекратить несанкционированное загрязнение атмосферы области.

Заместитель председателя облгосадминистрации Борис Филатов и представитель общественной организации «Зеленый мир» Павел Хазан во время личной встречи вручили директору ПТЕС Андрею Николаеву символическую «черную метку» и требования с конкретными сроками их выполнения.

По словам Павла Хазана, Приднепровская ТЭС ежегодно в окружающую среду выбрасывает около 83 тыс тонн загрязняющих веществ. На каждого жителя приходится около 83 кг ядовитых веществ в год. Практически каждую пятницу предприятие отключает фильтры, и эти промышленные выбросы попадают на жилые массивы, преимущественно на Победу-4,5,6 и Приднепровск.

«Мы хотим, чтобы эти «черные метки» стали для руководства ПТЕС поводом задуматься над деятельностью предприятия. Днепропетровск - это не промышленная площадка, это наша родина. Мы требуем, чтобы ПТЕС установило все предусмотренные проектом фильтры, использовало более качественное топливо», - подчеркнул Павел Хазан.

Он добавил, что уже сейчас предприятие может нормализовать выбросы в атмосферу. Для этого необходимо не отключать уже установленные фильтры, начать работу над созданием системы мониторинга и над проектом модернизации технологического процесса.

Сейчас также проходят переговоры с руководством компании ДТЭК, которой принадлежит Приднепровская тепловая электростанция. Компания ДТЭК пошла навстречу областной власти, поэтому разрабатываются соответствующие планы по реконструкции предприятия и установки новых фильтров.

«Я думаю, что в ближайшее время будут проведены надлежащие неотложные меры, которые позволят снизить уровень выбросов в атмосферу. Также ДТЭК обещает в течение 9 месяцев установить новые очистные сооружения», - отметил Борис Филатов.

Он добавил, что руководство региона решило поддержать общественность не потому, что это политически целесообразно или нравится избирателям. Это сделано потому, что областная власть - в первую очередь не чиновники, а жители региона, поэтому они тоже заинтересованы в нормализации экологической ситуации.

«Можно долго рассуждать об экономической составляющей, однако эти вопросы нельзя перекладывать на здоровье людей. Независимо от того бедный человек или богатый, каких политических взглядов он придерживается, какую партийную принадлежность имеет, мы все дышим одним воздухом», - отметил Борис Филатов.

В ближайшее время такие экологические «черные метки» могут получить и другие предприятия - загрязнители атмосферы. Сейчас есть все предпосылки, что следующую «черную метку» получит руководство завода имени Петровского.