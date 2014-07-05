В Луганске из-за боевых действий за сутки погиб один мирный житель, 13 ранены
12:31, 05 июля 2014Общество
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В результате разрушения жилого дома погиб 22-летний парень
REUTERS
В Луганске в течение суток 4 июля в результате вооруженных противостояний один мирный житель погиб и 13 человек, в том числе 11-летний ребенок, пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, все пострадавшие от осколочных ранений были госпитализированы в областную больницу и городскую больницу №2.
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В Большой Вергунке по улице Мочалова был разрушен жилой дом №78, в котором проживала многодетная семья. В результате погиб 22-летний парень.
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