В Луганске из-за боевых действий за сутки погиб один мирный житель, 13 ранены

В Луганске в течение суток 4 июля в результате вооруженных противостояний один мирный житель погиб и 13 человек, в том числе 11-летний ребенок, пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, все пострадавшие от осколочных ранений были госпитализированы в областную больницу и городскую больницу №2.

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В Большой Вергунке по улице Мочалова был разрушен жилой дом №78, в котором проживала многодетная семья. В результате погиб 22-летний парень.

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