В Полтаве создали «Антипетлюровский комитет»

Как сообщил УНИАН председатель Полтавского областного комитета "Правозащита", депутат горсовета Полтавы Алексей ГАВРИКОВ, в Полтаве проведены сборы общественности при участии актива общественных организаций ветеранов войны, труда и вооруженных сил, воинов-интернационалистов, "Союза Чернобыля", "Детей войны" и еще более 10 общественных организаций, которые создали "Антипетлюровский комитет".

"Поводом для его создания стали недавно обнародованные заявления губернатора Валерия АСАДЧЕВА о том, что с целью увековеченья памяти Петлюры в городе создан общественный комитет. Мы обратились к общественности города, депутатам Полтавского горсовета с призывом не строить в городе памятник Петлюре и не переименовывать улицу Октябрьскую на улицу имени авантюриста, от которого, в конце-концов отвернулись его ближайшие соратники - Михаил Грушевский и Владимир Винниченко", - сказал А.ГАВРИКОВ.

На сборах принято решение организовать сбор подписей от полтавской общественности о недопущении увековечения памяти Симона Петлюры.

Как сообщал УНИАН, памятник С.Петлюре в Полтаве планировалось открыть 22 сентября 2007 года. Сооружение памятника инициировал председатель Полтавской областной государственной администрации В.АСАДЧЕВ.

23 мая 2007 года на месте будущего памятника был заложен памятный знак. В тот же день 200 сторонников Партии регионов и КПУ провели акцию протеста против открытия памятного знака.

Городской совет Полтавы обжаловал в Хозяйственном суде Полтавской области решение госадминистрации об установлении памятного знака под будущий монумент С.Петлюре. Суд для обеспечения иска 23 мая запретил обладминистрации делать какие-либо действия по строительству памятных объектов, которые касаются увековечения памяти С.Петлюры на территории Полтавы.

2 июля Хозяйственный суд Полтавской области признал неправомерными действия Полтавской областной государственной администрации об установлении в Полтаве памятного знака С.Петлюре.

В ночь на 4 октября коммунальные службы Полтавы демонтировали памятный знак, который был установлен на перекрестке улиц Зыгина и Сенной в честь С.Петлюры.

Главный атаман войск Украинской народной республики, председатель Директории УНР, публицист С.Петлюра родился в Полтаве в мае 1876 года.