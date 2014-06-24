В Ясиноватой нашли тело мужчины с простреленной головой
18:54, 24 июня 2014Общество
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В г. Ясиноватая Донецкой области обнаружено тело мужчины с простреленной головой.
На Донетчине милиция обнаружила мужчину с простреленной головой / vinnitsaok.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
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Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ясиноватский горотдел милиции по телефону поступило сообщение о том, что обнаружен труп 37-летнего мужчины с целлофановым пакетом на голове. При осмотре судебно-медицинский эксперт определил, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения затылочной части головы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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