В Ясиноватой нашли тело мужчины с простреленной головой

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ясиноватский горотдел милиции по телефону поступило сообщение о том, что обнаружен труп 37-летнего мужчины с целлофановым пакетом на голове. При осмотре судебно-медицинский эксперт определил, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения затылочной части головы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).