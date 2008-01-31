Глава ГНАУ: две нормы позволят снять вопрос с незаконным возмещением НДС

Государственная налоговая администрация Украины намерена возвратиться к идее введения реестра электронных накладных по НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК журналистам.

Как отметил С.БУРЯК, введение реестра электронных накладных неоднократно предлагалось. Предыдущее руководство ГНАУ, а также правительство Виктора ЯНУКОВИЧА выдвигало идею введения такого реестра в 2006-2007 годах, но она так и не была реализована на практике.

С.БУРЯК также считает, что необходимо ввести институт «обычной цены». Она устанавливается и фиксируется на все виды товаров с целью унифицировать цену и не допустить ее завышения при экспорте товаров с целью увеличения сумм НДС, подлежащих возврату.

По мнению председателя НГАУ, введение этих двух норм позволит ликвидировать проблему незаконного возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время выступления на форуме «Власть и бизнес - партнеры» заявил, что сумма просроченного к возмещению налога на добавленную стоимость на конец 2007 года составила 1,8 млрд. грн.

Президент попросил Минфин рассмотреть возможность реструктуризации этой задолженности на 8-9 месяцев, но при этом подчеркнул обязательность ее возвращения.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на протяжении прошлого года было возмещено 78% от суммы, заявленной к возмещению.

Также Президент подчеркнул неравномерность возмещения НДС по регионам Украины.

Президент также сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам налога на добавленную стоимость.

Между тем, С.БУРЯК отметил, что из 8,5 млрд. грн. заявленного на сегодня к возмещению налога на добавленную стоимость 35-40% заявок вызывают сомнения.