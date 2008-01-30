В Днепропетровской области задержали серийного убийцу

В Никопольском районе Днепропетровской области милиция задержала психически больного 27-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве пяти человек, в частности семилетней девочки и 13-летнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УВД в Днепропетровской области. Пока доказано убийство задержанным трех человек.

В декабре 2007 года в милицию обратилась жительница села Приднепровское Никопольского района с заявлением об исчезновении своей психически больной сестры. Поиски 55-летней женщина продолжались почти месяц. Тело пропавшей и убитой женщины было найдено в лесополосе. При помощи свидетелей милиционеры «вичислили» убийцу.

Во время следственного эксперимента выяснилось, что это не первая жертва злоумышленника. Также в лесополосе милиционеры обнаружены скелетированные останки 13-летнего мальчика, который пропал без вести в 2006 году. Тело семилетней девочки до сих пор не найдено.

Информация о том, что милиция задержала серийного убийцу вызвала возмущение жителей Никопольского района, которые хотят самосуда. Подозреваемого, который имеет статус неподсудного человека, усиленно охраняют. Вероятно, вместо тюрьмы серийный убийца остальную жизнь проведет в специальном медицинском учреждении.