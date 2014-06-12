В Макеевке подачу воды сократят до 8 часов в сутки

По словам директора управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"" Андрея Григорьева, объем водоснабжения сократится с 17 до 8 часов в сутки. Вода будет подаваться по 4 часа утром и вечером. Причиной такого решения стала остановка работы участка канала Северский Донец-Донбасс.

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"Вчера в 10.00 в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала Северский Донец-Донбасс были смертельно ранены 2 сотрудника КП "Компания "Вода Донбасса"" и причинен ущерб зданию насосной станции, - говорится в сообщении пресс-службы КП. – Вследствие этого в 10.30 была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема, а в 12.00 — станции II подъема. Обслуживающий персонал не имел возможности работать во время обстрела.

Возобновление работы будет возможно после прекращения огня, обследования оборудования, возможности доставки работников и обеспечения связи. На период остановки канала Северский Донец-Донбасс водоснабжение городов и поселков будет осуществляться из резервных водохранилищ.

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Как отметили в горисполкоме, в ближайшее время исключена полная остановка водоснабжения города, однако водоканал рекомендует макеевчанам расходовать воду экономно. В случае, если ситуация каким-то образом изменится, жители города будут проинформированы дополнительно.