На шахте в Донецкой области скончался рабочий

В г. Дзержинске Донецкой области на шахте "Южная" в скончался рабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 20 ч. 20 мин. На шахте "Южная" (ГП "Дзержинскуголь") внезапно скончался раздатчик склада, 1950 г.р.

Смерть работника наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы.