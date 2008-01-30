На шахте в Донецкой области скончался рабочий
09:58, 30 января 2008Общество
586
Смерть наступила до прибытия врачей
В г. Дзержинске Донецкой области на шахте "Южная" в скончался рабочий.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 20 ч. 20 мин. На шахте "Южная" (ГП "Дзержинскуголь") внезапно скончался раздатчик склада, 1950 г.р.
Смерть работника наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter