На шахте в Донецкой области скончался рабочий

09:58, 30 января 2008
Общество
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Смерть наступила до прибытия врачей

В г. Дзержинске Донецкой области на шахте "Южная" в скончался рабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 20 ч. 20 мин. На шахте "Южная" (ГП "Дзержинскуголь") внезапно скончался раздатчик склада, 1950 г.р.

Смерть работника наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы.

 

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