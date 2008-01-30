Польша упрощает условия трудоустройства для украинцев

Польша упрощает временное трудоустройство для украинцев, белорусов и россиян. С первого февраля восточные соседи смогут работать в Польше шесть месяцев в рамках одного года без никакого разрешения на работу. Об этом передает Немецкая волнасо ссылкой на польское министерство труда. До сих пор граждане соседних стран должны были уезжать из Польши после трех месяцев и могли устроиться на работу после трехмесячного перерыва. Теперь польскому работодателю достаточно проинформировать соответствующие инстанции о намерении взять на работу иностранца.