Студенты Крыма смогут получить диплом украинского образца на основании российского
15:39, 10 июня 2014Общество
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Крымские студенты смогут получить дипломы украинского образца на основании российского.
Студенты смогут обменять дипломы российского образца на украинский / фото dezinfo.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.
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По ее словам, была разработана методика выдачи дипломов. "Мы настоятельно рекомендуем всем выпускникам крымских университетов получать российские дипломы и приложения к ним. На материковой части Украины в любом университете Херсонской и Николаевской областей можно приехать, показать российский диплом и на его основании украинский университет закажет украинский диплом", - сказала Инна Совсун.
По ее словам, аналогичная система была введена и в отношении школьных аттестатов.
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