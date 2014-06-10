Студенты Крыма смогут получить диплом украинского образца на основании российского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.

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По ее словам, была разработана методика выдачи дипломов. "Мы настоятельно рекомендуем всем выпускникам крымских университетов получать российские дипломы и приложения к ним. На материковой части Украины в любом университете Херсонской и Николаевской областей можно приехать, показать российский диплом и на его основании украинский университет закажет украинский диплом", - сказала Инна Совсун.

По ее словам, аналогичная система была введена и в отношении школьных аттестатов.