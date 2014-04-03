Минобразования: Украинские вузы готовы принять всех желающих студентов из Крыма

Министерство образования и науки обеспечит возможность учиться в вузах Украины всем крымским студентам, которые пожелают продолжить учебу за пределами Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра образования и науки Павел Полянский.

Он отметил, что министерство уже получило 1100 телефонных звонков и несколько сотен письменных обращений студентов из Крыма относительно продолжения учебы на материковой части Украины.

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По словам Полянского, первокурсников будут зачислять на соответствующие специальности в украинских вузах без каких-либо дополнительных документов, лишь по факту прибытия в тот или иной украинский вуз, а перевод студента из Крыма будет осуществляться на уровне договоренностей двух ректоров - крымского вуза и вуза, в который студент пожелает перевестись.

Относительно студентов второго и старших курсов Полянский отметил, что бюджетников будут принимать в вузы также на бюджетные места, а в случае, если по той или иной специальности бюджетного места не найдется, руководство вуза должно перевести это вакантное бюджетное место с другой специальности.

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Также Полянский отметил, что студенты, которые учатся на платной основе, продолжат учиться на новом месте без каких-либо доплат, на тех финансовых условиях, на которых они поступали на учебу в крымские вузы.

Говоря о переводе крымских детей в начальную и среднюю школу на территории материковой Украины, Полянский заметил, что в детсады и школы детей из Крыма должны принимать лишь на основании заявлений родителей, а все остальные документы, необходимые для оформления ребенка в школу или детсад, родители смогут донести позднее.

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Полянский заверил, что все крымские выпускники школ смогут получить украинские выпускные аттестаты. Сейчас Министерство образования и науки вместе с СБУ, пограничниками, МВД разрабатывает порядок получения украинских аттестатов выпускниками крымских школ.