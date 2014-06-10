В Харькове из-за ложного сообщения о минировании завода шампанских вин эвакуировано 100 человек

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, вчера, 9 июня, в 18:35 неизвестный позвонил оператору службы «102» и сообщил о том, что на предприятии заложена взрывчатка.

К месту происшествия для проверки информации немедленно выехала следственно-оперативная группа Ленинского райотдела милиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.Читайте такжеИнформация о «заминировании» железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась – милиция

Во время осмотра места происшествия, который продолжался до 4:30, было проверено помещение завода и прилегающая территория площадью около 20 га.

«Вышеупомянутая информация не нашла своего подтверждения – никаких взрывных устройств или веществ правоохранителями обнаружено не было», - отметили в милиции.

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Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком до 6 лет.