Украинский микроавтобус, который разбился в ДТП в Польше, пытался объехать автомобиль дорожной службы

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий Максименко со ссылкой на польские правоохранительные органы.

"Водитель украинского микроавтобуса Mercedes Sprinter во время попытки обойти автомобиль дорожной службы Iveco, стоявший на левой полосе, утратил контроль над машиной, которая опрокинулась на правую сторону и в перевернутом виде продвинулась по дороге, пока не ударилась во второй автомобиль технической службы Mercedes", - процитировал он протокол, который получило консульство от полиции 6 июня.Читайте такжеВ больницах остаются трое украинцев, пострадавших в ДТП в Польше

По словам Максименко, он не получал из прокуратуры, которая ведет следствие, данных о том, что могло привести к аварии.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Ополе Лидия Серадска сказала корреспонденту УНИАН, что расследование может продолжаться около месяца. При этом она отказалась сообщить предварительные выводы следователей.

Пресс-секретарь опольского отделения государственной компании GDKiA, которая отвечает за состояние дорог в Польше, Михал Вандраш заверил УНИАН в соблюденных всех процедур безопасности дорожной службой. "Там были применены такие же процедуры безопасности, которые применяются уже годами на магистрали, и раньше они ни разу не подводили. С нашей стороны, как нам кажется, не было никакой халатности", - сказал он и отметил, что окончательные выводы сделает прокуратура.Читайте такжеПольская прокуратура рассматривает несколько версий ДТП, в котором погибли 7 украинцев

Как сообщил Вандраш, предупреждение водителям о необходимости съехать с левой полосы из-за кошения газонов дорожной службой было размещено на информационных табло автомагистрали за несколько километров от места, где произошло ДТП. Он сказал, что GDKiA сама не выполняет эти работы, а поручает другим компаниям, которые обязаны соблюдать соответствующие процедуры безопасности, что контролирует специальная служба. "Наша контрольная служба не сообщала нам, что в этом случае что-то было не так", - сказал Вандраш.

По данным мужчины, который был на месте аварии и с которым удалось пообщаться УНИАН, водитель украинского микроавтобуса мог пропустить предупреждение о дорожных работах и в последний момент, чтобы избежать столкновения с машиной дорожной службы, "убегал" на другую полосу. После этого водитель утратил контроль над микроавтобусом. "Автобус был сильно перегружен. Там были не только люди, но много груза", - сказал собеседник агентства.Читайте такжеАвтобус с украинцами, попавший в ДТП в Польше, перевернулся до столкновения с другим автомобилем - полиция

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура рассматривает несколько версий ДТП, среди которых - нарушение правил безопасности водителем и халатность дорожных служб.

Ряд пользователей польских интернет-форумов писали, что причиной аварии могла стать недостаточно хорошо организованная система предупреждения о работах на магистрали, и отмечали, что сами едва не попадали в такие ДТП на трассе А4.

В ДТП пострадали 12 пассажиров украинского микроавтобуса и один работник дорожной службы. Семь украинцев погибли на месте ДТП, а пять - были госпитализированы. Все жертвы аварии являются жителями Ивано-Франковской области, которые работали в Чехии.