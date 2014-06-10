В Николаеве закончили разбирать завалы после взрыва в пятиэтажке, жильцов отселяют в санаторий

В Николаеве аварийные службы завершили поисковые и аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме по ул. Молодогвардейская, где 9 июня произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, работы завершились вчера вечером. После этого на объекте начались восстановительные работы.

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В 18.00 подъезд № 2 (соседний с тем, где произошел взрыв) был подключен к водо- и электрообеспечению, эвакуированные жильцы этого подъезда вернулись в свои квартиры.

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Местные органы власти организовали отселение жильцов первого подъезда в санаторий-профилакторий «Чайка». Пока отселены 22 человек, 13 размещены у родственников.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в 4.59 в Николаеве в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушено междуэтажное перекрытие. Травмированы 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спасатели во время разбора завалов обнаружили на 4-м этаже тело женщины.