В Риме украинцы протестовали против агрессии России и собирали средства для армии

С национальной символикой и антипутинскими плакатами украинцы рассказывали итальянцам о том, что на самом деле происходит в Украине, сообщает радио "Свобода".

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Состоялся также сбор средств для помощи украинской армии. Только в церкви Христа Царя монастыря отцов Василиан священники и прихожане пожертвовали 1020 евро. В целом организаторы собрали 1640 евро.

Акции в поддержку Украины продолжаются в Риме уже полгода. Происходят они в разной форме примерно дважды в неделю.