В Славянском районе без электроснабжения остались 40 сел

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), 6 июня по причине боевых действий в районе Славянска были повреждены высоковольтные линии и полностью обесточена подстанция 110 кВ «Славянск».

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В результате без электроэнергии частично остался г. Славянск и 40 населенных пунктов в Славянском районе - обесточены 11 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, здания «Укртелекома», городского исполкома, СБУ, милиции, Государственного казначейства и налоговой инспекции г. Славянска, а также 8 подкачивающих станций, из-за чего нарушено водоснабжение в многоэтажных домах.

В компании отметили, что по резервному электроснабжению от подстанции 110 кВ «Славянск - Северная» возможно запитать только часть обесточенных административных и жилых зданий в центре Славянска. Для проведения переключений энергетикам «Донецкоблэнерго» необходим доступ к электроустановкам, который в настоящее время затруднен в связи с ведением боевых действий.

Персонал «Донецкоблэнерго» имеет все необходимые ресурсы для восстановления электроснабжения. При обеспечении необходимого доступа сотрудников компании к оборудованию энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

По состоянию на 18.00 бригадам «Донецкоблэнерго» за счет переключений по распределительной сети г. Славянска удалось подключить к электроснабжению три больницы, здания СБУ, городского управления МВД, горисполкома г. Славянска.