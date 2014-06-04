На Донетчине четыре города остались без воды, из-за боев починить водопровод невозможно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

По словам директора КП «Компания «Вода Донбасса» Вадима Котова, специалисты КП немедленно готовы выехать на поврежденный участок для ликвидации аварии, однако, по состоянию на сегодня сделать это не представляется возможным из-за непрекращающегося вооруженного противостояния в этом районе.

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В настоящее время проводятся переговоры о предоставлении вооруженными сторонами специального «зеленого коридора» с целью беспрепятственного проезда аварийных бригад для ликвидации повреждений водовода.

Также, как сообщили в водоснабжающей компании, сегодня в результате боевых действий была повреждена воздушная ЛЭП 110 кВ Славянской ТЭС. В результате этого было прекращено питание электронасосов нескольких фильтровальных станций. Однако уже в середине дня энергетикам удалось восстановить работу ЛЭП, заверили в ОГА.