Назначен глава НАК «Нафтогаз Украины»

Постановление принял Кабмин

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял постановление, которым утвердил Александра БОЛКИСЕВА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ. Как сообщал УНИАН, 12 мая А.БОЛКИСЕВ приказом «Нафтогаза» был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления компании. А.БОЛКИСЕВ является генеральным директором дочерней компании «Газ Украины». 24 мая своим постановлением №713 правительство назначило А.БОЛКИСЕВА членом правления НАК «Нафтогаз Украины».

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