Рада начала принимать закон о недопущении нарушений прав владельцев квартир

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предлагается установить, что членство в ОСМД является добровольным и бесплатным и может приобретаться одновременно с созданием объединения при проведении учредительного собрания, а также индивидуально, на основе письменного заявления, в любой момент его существования.

Согласно законопроекту, членство в ОСМД начинается на основании поданного письменного заявления владельца по решению исполнительного органа объединения. Срок для принятия решения устанавливается уставом и не может превышать 10 календарных дней с момента подачи соответствующего заявления. Владелец считается членом объединения, если в установленный срок не получит письменный отказ. Отказ в принятии в состав членов ОСМД должен быть мотивированным и может быть обжалован в судебном порядке.

Решения общего собрания, которое является высшим органом управления объединения, обнародуется установленным уставом способом. Копии решений общего собрания уполномоченное лицо объединения должно предоставлять по требованию члена объединения или владельца, который не является членом ОСМД, не позднее 3 рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления.

Кроме того, предлагается определить, что в компетенцию правления, которое является исполнительным органом объединения, среди прочего, входит и принятие решений о принятии (отказе в принятии) владельцев в состав членов ОСМД.