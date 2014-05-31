Под Волновахой установят памятник погибшим от рук террористов солдатам

Местные жители установят памятник на месте гибели солдат под Волновахой.

Об этом сообщает сайт города Мариуполя.

Как сообщает сайт, меценаты уже выделили средства на установление на месте трагедии памятника погибшим воинам.

Сегодня, на 9-ый день после гибели солдат под Волновахой, жители города пришли на место трагедии, чтобы возложить цветы.

Подобные акции планируют провести на 40-ый день и годовщину трагедии. Также участники акции в ближайшее время планируют посетить родину и родственников погибших солдат - уроженцев Волыни.

Читайте такжеЗа время АТО погибли более 50 украинских силовиковКак сообщал УНИАН, утром 22 мая в Волновахском районе Донецкой области группа вооруженных людей совершила нападение на блокпост украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, «террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из снарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что привело к взрыву боекомплекта».

В результате нападения погибли 17 украинских военнослужащих. Более 30 - получили ранения.