Милиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Одессы

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сегодня в 12.20 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, стреляют.

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«Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что возле памятника Дюку де Ришелье собрались представители общественных организаций, между которыми возник спор. Во время конфликта один из участников выстрелил в землю, по предварительным данным, из оружия травматического действия. Сейчас участники конфликта задержаны», - заявили в отделе.

На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства происшествия выясняются.