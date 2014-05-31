Возле аэропорта в Донецке слышна стрельба, за ночь террористы возвели два блокпоста
11:12, 31 мая 2014Политика
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Мэр Донецка отмечает, что ночь в городе прошла относительно спокойно.
Донецкий аэропорт во время захвата боевиками / REUTERS
Ночь с 30 на 31 мая в Донецке прошла относительно спокойно. Но возле аэропорта до сих пор периодически слышна стрельба.
Об этом сообщается на официальном сайте городского главы Донецка Александра Лукьянченко.
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"Периодически стреляют возле аэропорта. За ночь построили два блокпоста: в районе Мотеля и на улице Горностаевской. Транспорт движется свободно", - говорится в сообщении.
Донецкое городское управление ГУ ГУМВД Украины просит жителей категорически ограничить пребывание в районе донецкого аэропорта и магазина МЕТRO. Ежедневно там слышны выстрелы, есть сообщения о раненных и убитых среди мирного населения.
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