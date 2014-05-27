Донецкие бомбоубежища не готовы к защите людей
15:57, 27 мая 2014Общество
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В Донецке есть бомбоубежища, однако они не готовы к приему людей, заявил мэр города Александр Лукьянченко.
Донецкими бомбоубежищами никто не занимался 20 лет / фото УНИАН
«У нас есть бомбоубежища на крупных предприятиях и в больницах, но они не совсем готовы к приему людей, потому что на протяжении 20 лет мы не обращали на них внимания», - заявил мэр.
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По его словам, в бомбоубежищах можно находиться, однако они «не до конца приспособлены для защиты от ядерного оружия, то есть система воздуха в них почти не работает», передает "Сегодня".
Напомним, в Донецке продолжается активная фаза антитеррористической операции, которая началась после того, как вооруженные террористы захватили аэропорт. Вчера стрельба была слышна возле жилых домов, люди начали искать бомбоубежища.
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