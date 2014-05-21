ГАИ начинает выдачу новых водительских прав

Как сообщили в пресс-службе департамента ГАИ, «качество продукции и ее защита останутся на высоком уровне, в то же время, стоить новые бланки будут значительно дешевле».

В пресс-службе отметили, что центры предоставления услуг ГАИ начали получение программно-аппаратных комплексов для печати бланочной продукции. Первыми новое оборудование получили подразделения Госавтоинспекции столицы и Киевской области.

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«Киевляне оценить преимущества новой бланочной продукции смогут уже сегодня. Областные подразделения начнут выдачу новых удостоверений водителя и свидетельств о регистрации автотранспорта завтра», - отмечает начальник департамента ГАИ Анатолий Сиренко.

Другие областные центры предоставления услуг ГАИ получат комплексы 21 мая, и до конца следующей недели завершат монтаж, установку и тестирование аппаратуры.