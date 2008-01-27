В этом году Украину завалят арбузами?

В Херсонской области в 2008 году прогнозируется увеличение урожая бахчевых культур почти вдвое по сравнению с показателями прошлого года – до 275 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управления агропромышленного развития ОГА, небывалая засуха в области значительно повлияла на результаты урожая бахчевых культур 2007 года, когда было собрано 138,8 тыс. тонн, или 51% от урожая 2006 года (269,1 тыс. тонн).