Киев открыл центр помощи «Город счастливых детей»

Сегодня в Киеве открылся центр помощи детям, лишенным родительской заботы, «Город счастливых детей» (ул. Порика, 13б).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, торжественное открытие состоялось с участием первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА, директора ЮНИСЕФ Джереми ХАРТЛИ и начальника службы КГГА по делам детей Николая КУЛЕБЫ.

По словам Д.БАССА, основными задачами центра, который одновременно может принять 21 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет, являются комплексная социально-психологическая реабилитация, организация учебы детей, лишенных родительской заботы, развитие творческих способностей, организация досуга и оздоровление, а также системная работа с родителями с целью создания благоприятных условий для возвращения ребенка в семью.

Как отметил Н.КУЛЕБА, практика, когда беспризорных детей устраивают в приюты или больницы, не сориентирована на самого ребенка, его потребности и интересы. Так, в приюты для несовершеннолетних устраивают и детей, которые долгое время жили на улице, имеют асоциальные привычки, а также тех, кого забрали из семьи в результате смерти родителей, или потерявшихся детей. Кроме того, как правило не учитывается их возраст. Кроме того, приюты принимают 100 и больше детей, что не позволяет оказывать им достаточно внимания.

Что же касается центра, то, как отметил Н.КУЛЕБА, здесь для детей, которые в результате определенных обстоятельств очутились на улице, будет создан семейный уют, которого нет в приютах.

По данным службы КГГА по делам детей, на учете в Киеве находится 503 ребенка, родители которых не обеспечивают элементарных условий для их содержания, развития и воспитания. Это дети, которые имеют асоциальное окружение, страдают от жестокого поведения, часто вынуждены сами искать себе еду, одежду, приют. В течение 2007 г. 117 детей были забраны из асоциальных семей, где существовала угроза их здоровью или жизни.

По данным КГГА, ежегодно в столице становятся сиротами около 600 детей, а по состоянию на 1 января 2008 года на учете находится 2 тыс. 770 детей этой категории. В течение прошлого года в столичных приютах находилось 864 ребенка, 35% из них – киевляне, 65% - жители других регионов Украины.