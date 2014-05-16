На Горловском химзаводе произошла утечка серной кислоты
18:47, 16 мая 2014Общество
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В Горловке Донецкой области произошла утечка продукта серной кислоты из резервуаров на территории госпредприятия «Горловский химический завод».
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.
В сообщении отмечается, что химическое вещество было разлито на площади около 2790 кв. м и просочилось в грунт на глубину 3-5 см.
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Городским отделом государственной эпидемиологической службы 16 мая проведен анализ грунта и воздуха на предмет их заражения. По результатам анализа концентрация вредного вещества не превысила допустимую норму, заверили в ОГА.
Справка УНИАН. Казенное предприятие "Горловский химический завод" производит химические материалы для угольной, горнодобывной и военной промышленности, а также товары бытовой химии.
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