На Горловском химзаводе произошла утечка серной кислоты

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что химическое вещество было разлито на площади около 2790 кв. м и просочилось в грунт на глубину 3-5 см.

Читайте такжеРаботники мясокомбината отравились испарениями серной кислоты

Городским отделом государственной эпидемиологической службы 16 мая проведен анализ грунта и воздуха на предмет их заражения. По результатам анализа концентрация вредного вещества не превысила допустимую норму, заверили в ОГА.

Справка УНИАН. Казенное предприятие "Горловский химический завод" производит химические материалы для угольной, горнодобывной и военной промышленности, а также товары бытовой химии.