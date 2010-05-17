В НУ-НС не хотят публичной стирки грязного белья

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО предлагает Верховной Раде сначала провести «внутреннюю дискуссию» в парламенте по поводу событий 27 апреля во время ратификации соглашения относительно базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя представление Генпрокуратуры о привлечении к ответственности депутатов от НУ-НС Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что необходимо «иметь внутреннюю дискуссию». Он не исключил того, что необходимо будет создать Временную следственную комиссию по расследованию событий 27 апреля, в которой будут представлены сбалансировано все политические силы.

В то же время Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул: «Если на этом (речь идет о представлении Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности двух депутатов от НУ-НС – УНИАН) заканчивается оценка событий 27 апреля в парламенте, то мы это называем политическими преследованиями».