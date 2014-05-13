Более 50% украинцев хотят вступления Украины в ЕС, за Таможенный союз - лишь 18% - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце апреля.

Так, вступление в ЕС поддерживают 52,4% опрошенных, а присоединение к Таможенному союзу – лишь 18%. При этом почти столько же респондентов - 20,8% - избирают третий путь – не присоединение ни к одной из этих структур.

Наиболее активными сторонниками присоединения Украины к ЕС являются жители запада (87,5%) и центра страны (65,8%). На юге Украины европейскую и евразийскую интеграцию поддерживают почти равные доли опрошенных (29,4% и 24,3%), но чаще всего - 35% - респонденты выступают против интеграции и в ЕС, и в Таможенный союз. А на востоке граждане чаще отдают преимущество вступлению в Таможенный союз - 38%, чем в ЕС - 25%.Читайте также60% украинцев хотят дружбы между РФ и Украиной, треть - за закрытые границы (опрос)

По-разному респонденты оценивают влияние отдельных стран и межгосударственных образований на ситуацию в Украине. Наиболее положительно - 48,6% - оценивается влияние ЕС (негативные оценки составляют 27,5%). Неоднозначными являются оценки влияния США: 39,2% опрошенных считают это влияние положительным, 31,8% - отрицательным. При этом наиболее отрицательно - 73,1% - граждане характеризуют влияние России. Лишь каждый десятый - 10,3% - склонен считать это влияние положительным.

Если на западе и в центре Украины влияние ЕС оценивается положительно - 80,6% и 58,6%, то на юге и востоке преобладают негативные оценки - 41,4% и 50,1%, соответственно. Аналогичной является и картина региональных оценок влияния США. А относительно влияния России во всех регионах преобладают негативные оценки - от 97,4% на западе до 44,2% на востоке.

Неоднозначными являются позиции граждан относительно вступления в НАТО. На вопрос «Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум относительно вступления в НАТО, как бы Вы проголосовали?» 36,7% респондентов ответили, что они проголосовали бы за вступление, 41,6% – против. Наиболее активно - 67% - поддерживают вступление в НАТО на западе Украины. В центре выразили готовность присоединиться к НАТО 46,9% респондентов (27,7% – против). Большинство респондентов юга и востока Украины против членства в Североатлантическом альянсе – 60% и 68,4%, соответственно.Читайте такжеПоддержка Таможенного союза в Украине обвалилась до 28%

*** Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 апреля 2014 года. Было опрошено 2012 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Проект осуществлен при финансовой поддержке Правительства Канады, предоставленной через Департамент иностранных дел, торговли и развития (DFATD).