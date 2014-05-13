Следствие: дом в Николаеве мог взорваться из-за самоубийцы

Об этом сказал исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД Украины в Николаевской области полковник милиции Александр Савченко, сообщают НикВести.

Читайте такжеМэр Николаева: На данный момент в результате взрыва погиб только один человек, а не три

Перед этим он начал рассылать своим близким прощальные сообщения в интернете.

Савченко не назвал в какой квартире, какой этаж. При этом объяснил, что этому человеку за 30 лет и есть основания полагать, что в этой квартире был еще один человек.

Милиция не исключает другие версии и продолжает их отрабатывать.