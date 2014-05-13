Следствие: дом в Николаеве мог взорваться из-за самоубийцы
01:48, 13 мая 2014Общество
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Следствие рассматривает основной версией взрыва в девятиэтажном доме в Николаеве самоубийство одного из жильцов дома.
Следствие: дом в Николаеве мог взорваться из-за самоубийцы © UNIAN
Об этом сказал исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД Украины в Николаевской области полковник милиции Александр Савченко, сообщают НикВести.
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Перед этим он начал рассылать своим близким прощальные сообщения в интернете.
Савченко не назвал в какой квартире, какой этаж. При этом объяснил, что этому человеку за 30 лет и есть основания полагать, что в этой квартире был еще один человек.
Милиция не исключает другие версии и продолжает их отрабатывать.
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