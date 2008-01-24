Гендиректор ВТО пригласил Президента Украины на Генеральный совет

Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в заседании Генерального совета ВТО, которое состоится 5-6 февраля в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В Давосе во время встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации В.ЮЩЕНКО отметил, что присоединение Украины к ВТО является одним из главных приоритетов внешнеэкономической политики государства. Украина рассматривает свое членство в ВТО как важный необходимый шаг к обеспечению постоянного экономического роста страны и ее интеграции в мировую экономическую систему, отметил в начале встречи Президент Украины. По мнению главы государства, сегодня нет препятствий для приобретения Украиной полноправного членства в ВТО. Завершаются переговоры на двустороннем уровне и заканчивается согласование отчета Рабочей группы.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность П.ЛАМИ за поддержку усилий Украины на пути к ВТО и выразил надежду на содействие генерального директора ВТО в завершении этого процесса. «Убежден, что завтра состоится официальное заседание, на котором будет одобрен отчет Рабочей группы», – отметил Президент. Отдельно В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что вопрос о присоединении Украины к ВТО будет положительно рассмотрен на заседании Генерального совета ВТО 5-6 февраля.

Во время переговоров собеседники отметили то, что все обязательства, взятые Украиной в переговорном процессе, будут выполнены должным образом. Также глава государства отметил, что после вступления к ВТО Украина планирует безотлагательно начать переговоры с ЕС относительно заключения соглашения о свободной торговле.

Во время встречи гендиректор ВТО пригласил Президента Украины принять участие в заседании генерального совета ВТО, которое состоится 5-6 февраля в Женеве.