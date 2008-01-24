Первый советский фильм ужасов празднует 40-летие

Экранизация гоголевского “Вия” советскими режиссерами считалась одной из самых страшных картин европейского кино шестидесятых, пишет издание “Телескоп”. Хотя в фильме пролилась только одна капля крови - когда ведьма-панночка, пугая бурсака, пустила кровавую слезу.

“Вий” вмешался в судьбы актеров вне съемочной площадки. Больше всего досталось исполнительнице роли ведьмы Наталье Варлей, которая в фильме лежала в гробу. После съемок жизнь актрисы пошла кувырком. Только после того, как Варлей окрестилась, мистика закончилась.

ICTV