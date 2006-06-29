В центре Львова рухнул жилой дом

Сегодня около 11.00 на центральной площади Львова - Соборной - произошел обвал двухэтажного жилого дома.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, полностью упала несущая стена здания и крыша.

В результате падения полностью разрушена электроподстанция, которая была установлена неподалеку, и был обесточен соседний жилой дом.

“Дом находился в аварийном состоянии, и на данное время в нем оставалась жилой только одна квартира. Ни жители дома, ни случайные прохожие, к счастью, не пострадали. Вместе с тем существует реальная угроза саморазрушения боковых стен дома, поэтому на месте работают специалисты МЧС, “Львовгаза”, “Львовоблэнерго” с целью предупреждения аварии коммуникаций, которые подведены к данному зданию и избежания угрозы дальнейшего обвала стен”, - отметил П.ВАСИЛЕНКО.