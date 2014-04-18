Завтра состоится премьера фильма о Голосеевском монастыре

В субботу, 19 апреля в 8.30 на телеканале «Интер» состоится премьера документального фильма «Монастырь», посвященного 20-летию возобновления монастырской жизни в киевском Свято-Покровском Голосеевском монастыре.

Над созданием фильма работал известный киевский режиссер-документалист Александр Столяров. Текст написал талантливый проповедник, автор многих миссионерских книг, протоиерей Андрей Ткачев.

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Фильм рассказывает об истории Голосеевской обители, о буднях и праздниках монашеской братии, о молитвенном и трудническом подвиге настоятеля монастыря, архимандрита Исаакия (Андроника).

Фильм «Монастырь» - о несении монашеского подвига в мегаполисе, о сочетании труда и молитвы, о современном подвижничестве, о просветительских, культурных и общественных проектах Голосеевского монастыря. Одно из наиболее важных событий в жизни монастыря - подготовка и проведение масштабного празднования - 1025-летия Крещения Руси. Большое внимание монастырь уделяет обучению и воспитанию молодежи, при монастыре действует Православный центр прикладных искусств. Свято-Покровский Голосеевский монастырь издатет духовную литературу, у обители есть собственная типография. В 2013 году Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь столицы отметил 20-летие возрождения монашеской жизни.

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Cправка УНИАН. Голосеевская Пустынь основана на земле, приобретенной молдавским воеводой Петру Мовиле (впоследствии Митрополит Киевский Петр Могила). В 1631 году тогда еще архимандрит Петр Могила построил здесь церковь в честь святого великомученика Иоанна Сочавского и заложил скит Киево-Печерской Лавры. В 1852 году пустынь названа Свято-Покровской, а ее старинный деревянный храм переименован в церковь Иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник». В 1926 году монастырь был закрыт. В годы Великой Отечественной войны через Голосеевскую пустынь проходила вторая линия обороны Киева. Однако на монашеское кладбище, где похоронены святые, не упал ни один снаряд. С конца 70-х годов обитель приходит в полное запустение. К концу ХХ века из монастырских зданий «дожил» только летний дом киевских митрополитов. В начале 90-х годов часть монастырских земель вернули церкви. В 1993 году обитель открыли как скит Киево-Печерской Лавры. Скитоначальником был назначен Архимандрит Исаакий (Андроник). В том же году, 4 октября, были найдены мощи преподобного Алексия Голосеевского и открыт домовой храм в честь преподобного Иоанна Многострадального. В 1996 году Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем. В ней восстановлен храм в честь иконы «Живоносный источник», кладбище, на месте бывшего дома митрополита построена церковь; построены монашеский и административный корпуса, дом наместника с домовой церковью, гостиница и другие сооружения. В Голосеевской пустыни возникла идея создания международной организации «День Крещения Руси» и идея возрождения традиции масштабного празднования Дня Крещения Руси на государственном и церковном уровнях.