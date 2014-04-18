Двое россиян на "Хаммере" пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска
Двух граждан России, которые на автомобиле «HUMMER Н2» пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска, задержала сегодня утром группа реагирования отдела пограничной службы «Шалыгино» Сумского отряда.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, нарушителей заметили около 4 часов утра пограничники отдела «Катериновка» с помощью тепловизора. Иномарку группа реагирования остановила между российским населенным пунктом Городище и украинском Катериновка. На иномарке ехали двое мужчин - граждане России, 1981 и 1994 годов рождения.
Задержанные россияне пояснили, что намеревались попасть на территорию Украины с целью «ознакомления» с обстановкой, которая сложилась в нашей стране, и настроениями граждан Украины.
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За незаконное пересечение госрубежа на нарушителей составили протоколы админпроизводства. Дальнейшую судьбу задержанных россиян решит суд. О правонарушителях сообщили сотрудникам СБУ.