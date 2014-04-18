Чехия упрощает выдачу виз для украинцев

Все просители, имеющие чешские корни, молодые люди до 26 лет и пенсионеры старше 60 лет будут освобождены от платежей за оформление виз.

Об этом сообщила пресс-секретарь чешского МИДа Иогана Грогова, передает Радио Прага.

Если проситель сможет доказать свое чешское происхождение, то ему может быть предоставлена чешская мультивиза с годичным сроком действия, добавила Грогова.

Она подчеркнула, что этот шаг со стороны министерства иностранных дел не связан с недавними прошениями волынских чехов, живущих в Украине.

Около 40 семей этнических чехов просило Чехию помочь им вернуться домой на более выгодных условиях, но получило отказ.