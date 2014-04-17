Губернатор Донецка отправит студентов из Донбасса на экскурсию в Европу
15:58, 17 апреля 2014Общество
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Из Донецкой области в Европу отправят три тысячи человек для того, чтобы прочувствовать европейские ценности и стандарты.
Губернатор Донецка отправит студентов из Донбасса на экскурсию в Европу
К финансированию программы намерены привлечь принимающую сторону. Ведутся переговоры с правительствами Польши, Германии и вообще Евросоюзом. Кроме этого, к финансированию поездок собираются привлечь меценатов, сообщается в сюжете телеканала Украина.
Начать реализацию программы планируют в мае.
"Хочу дать им новый стандарт. И пенсионеров, в том числе, туда посылать, и инвалидов. Все категории, и преподавателей и ученных. Чтобы мы начали такой взаимный обмен. К сожалению, Донецкая область практически на самом последнем месте по посещению других государств", - отметил председатель Донецкой ОГА Тарута.
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