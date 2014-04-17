Губернатор Донецка отправит студентов из Донбасса на экскурсию в Европу

К финансированию программы намерены привлечь принимающую сторону. Ведутся переговоры с правительствами Польши, Германии и вообще Евросоюзом. Кроме этого, к финансированию поездок собираются привлечь меценатов, сообщается в сюжете телеканала Украина.

Начать реализацию программы планируют в мае.

"Хочу дать им новый стандарт. И пенсионеров, в том числе, туда посылать, и инвалидов. Все категории, и преподавателей и ученных. Чтобы мы начали такой взаимный обмен. К сожалению, Донецкая область практически на самом последнем месте по посещению других государств", - отметил председатель Донецкой ОГА Тарута.