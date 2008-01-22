Эксперт: сказав Европе «А», Ющенко и Тимошенко должны сказать «Б»

Президент Ющенко поручил на протяжении двух недель составить реестр дорог, которые понадобятся для связи между шестью городами проведения «Евро-2012». Наблюдатели считают, что активность властей вызвана отсутствием особенных достижений в подготовке накануне отчета Украины перед УЕФА в среду.

Украина готовится к футбольному чемпионату 2012 года хаотически и не имея единой координации, считает Андрей Капустин. Отсутствие общенациональной программы подготовки к футбольному турниру тормозит работу и вообще ставит под угрозу проведение чемпионата в Украине. Однако если все документы будут разработаны к февралю и президент Ющенко лично проконтролирует этот процесс, то можно надеяться на позитивный результат, убежден представитель комитета общественного контроля «Евро-2012». «Ющенко и Тимошенко понимают, что сказав Европе «А» нужно говорить и «Б» с учетом наших евроинтеграционных стремлений. Также они понимают, если провалится проект «Евро-2012», это отбросит Украину далеко назад», - говорит Капустин. Также сейчас, по его словам, власти первоочередно должны сосредоточиться не на строительстве дорог, а позаботиться о реконструкции аэропортов и развитии внутреннего авиасообщения, поскольку путешествуя европейцы предпочитают не автомобильный, а авиатранспорт.

Немецкая волна