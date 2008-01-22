Германия предлагает встречи на высшем уровне по конституционной реформе

Посольство Федеральной Республики Германии в Украине планирует обратиться к украинскому правительству с предложением относительно организации и проведения украинско-европейских профессиональных встреч на высоком уровне по вопросам конституционной реформы в Украине.

Об этом шла речь во время сегодняшней встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеральной Республики Германия в Украине Райнгардом ШЕФЕРСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По мнению Посольства Германии в Украине, к участию в форуме экспертов должны быть приглашены “выдающиеся фигуры” украинского конституционного процесса, которые представляют разные политические лагеря. В частности, Р.ШЕФЕРС передал украинскому министру ориентировочный список таких лиц, в который вошли государственные высокопоставленные должностные лица, народные депутаты Украины и судьи Конституционного Суда Украины.

С европейской стороны, по мнению посла, в такой встрече могли бы принять участие представители Совета Европы, а также эксперты-конституционалисты из Германии, которые имеют значительный опыт в указанной сфере.

Посольство Германии в Украине обратилось к украинскому Минюсту с просьбой взять на себя роль координатора такой встречи с украинской стороны.

По мнению Р.ШЕФЕРСА, украинско-европейские профессиональные встречи на высоком уровне по вопросам конституционной реформы могли бы состояться в Украине в начале марта этого года.